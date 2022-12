Fine vita | in tre si autodenunciano per il caso di Massimiliano | Cappato | la giornalista Chiara Lalli e una attivista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Per la prima volta sono tre le persone che si sono autodenunciate per il reato di aiuto al suicidio dopo aver supportato, 44 anni e malato di sclerosi multipla, in Svizzera. Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, è entrato nella caserma dei carabinieri di piazza della Stazione a Firenze per autodenunciarsi. Con lui Filomena Gallo, avvocata e segretario dell’associazione, Felicetta Maltese,della campagna Eutanasia Legale, e la. Le due donne hanno accompagnato l’uomo in una clinica in Svizzera. Sono tre quindi le persone che oggi si sono autodenunciate a Firenze –e Maltese – per aver aiutato, 44 anni, a raggiungere una clinica in Svizzera ...