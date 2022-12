Festival di Berlino | Kristen Stewart presidente di giuria Da Bella Swan a Diana | la carriera

L'attrice, sceneggiatrice e regista americana Kristen Stewart sarà la presidente della giuria internazionale del 73esimoInternazionale del Cinema di, in programma dal 16 al 26 febbraio. Lo annuncia in una nota la Berlinale. "Siamo entusiasti che abbia accettato questo incarico, è una delle attrici più ...Kristen Stewart è stata nominata presidente della giuria internazionale del 73/odel Cinema di, in programma al 16 al 26 febbraio 2023. "Siamo entusiasti che Kristen Stewart si assuma questo incarico distinto. È una delle attrici più talentuose e sfaccettate della ...L'ex teen idol di Twilight è decisamente cresciuta e questo ruolo istituzionale attesta un'indubbia maturità artistica ...Kristen Stewart è stata nominata presidente della giuria internazionale del 73/o Festival del Cinema di Berlino, in programma al 16 al 26 febbraio 2023. "Siamo entusiasti che Kristen Stewart si assuma ...