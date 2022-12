(Di venerdì 9 dicembre 2022) Una pec indirizzata alla premier Giorgia Meloni è già partita: «Serve un sussidio statale per glidio». A parlare è Giuseppedi. Sua figlia fuil...

Ognuna di queste donne ha un nome e un volto disegnato nell' Atlante deiin Italia . ... La figlia di 21 anni si è costituita parte civile nel processo contro suo, che si è sempre ......Onofrio Farinola , all'offertorio, fra l'altro, i giovani del luogo hanno portato un paio di scarpe rosse, proprio come simbolo della battaglia contro i maltrattamenti e i. Al ... Femminicidi, il padre di Ornella Pinto uccisa a Napoli: «Agli orfani nessun aiuto dallo Stato» Pitteri è isolato in carcere perché risultato positivo al Covid. L’inchiesta segue la pista della ludopatia: si sentiva perseguitato dalla famiglia che ...Papa nel corso dell'udienza generale nell'aula Paolo VI in Vaticano, doive è entrato camminando, appoggiandosi a un bastone ha detto ieri che "La possessività è nemica del bene e uccide l'affetto: i t ...