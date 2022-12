Fedez lancia il nuovo singolo “Crisi di stato” in anteprima su RTL 102 5

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022)è intervenuto a RTL 102.5 dove hato il suodiinSu RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, va in onda ilbrano di. Un vero fuoriprogramma del rapper milanese che in diretta nel corso di The Flight decide dire la sua nuova canzone, che s’intitola “di“. “E’ un’mondiale“, dicenel corso del programma condotto da Matteo Campese e Jody Cecchetto. “Grazie, che regalo mi avete fatto. Voglio ascoltare il giudizio dei mie colleghi di X Factor”, continua nel corso della puntata. In studio, infatti, ci sono anche Ambra e Dargen D’Amico, che non si sottraggono ai ...