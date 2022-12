Eurolega | è una Virtus da piangere | ne prende 46 dall' Olympiacos

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Atene daper la, letteralmente distrutta'Olympiakos nella sfida impari che si consuma nella capitale greca. Finisce 117 - 71: non c'è partita, non c'è paragone tra le due squadre. ...

Per l'Olympiacosvittoria facile facile, per Bolognaserata da incubo. Olympiacos: Vezenkov 19, Peters 15, Fall 15 Virtus Bologna: Mickey 12, Bako 10, Shengelia 9 Leggi i commenti: ...... match valido per la dodicesima giornata dell'2022/2023 di basket. Al Pireo va in scena un ... Per Bologna arriva la quarta sconfitta consecutiva, ma soprattuttobatosta che dovrà essere ...Una sconfitta pesante, con una chiara ammissione a fine partita. Virtus Bologna dominata in Eurolega, con l'Olympiacos che si è imposto con il pesante punteggio di 117-71. E a fine partita Sergio ...L'Olympiacos Piraeus (8-4) ha travolto la Virtus Segafredo Bologna (4-8) e ha battuto diversi record (e andato vicino ad altri) con una convincente vittoria ...