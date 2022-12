EuMed | Tajani sprona Paesi Mediterraneo | “Dobbiamo contare di più a Bruxelles”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Rappresentiamo il 46% della popolazione dell’Ue e oltre il 42,5% del suo Pil.riuscire adi più a, ad avere una voce più forte.infatti constatare che spesso le nostre opinioni non hanno pesato in modo proporzionale al rilievo delle nostre nazioni”. Questa la posizione del governo italiano, espressa dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonionel corso del vertice Eu Med-9 di Alicante. “diventare un gruppo coeso e che conta”, ha esortato il titolare della Farnesina, che fa le veci della premier Giorgia Meloni, rimasta a Roma a causa di un’influenza. “Siamo infatti tutti d’accordo – ha proseguito– cherendere il nostro coordinamento più efficace, consolidando i ...

Lo ha detto, tra le altre cose, il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio, parlando a nome del governo italiano al verticedi Alicante, facendo le veci della premier Giorgia ...... assente per sindrome influenzale, sara' sostituita dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, appena arrivato nella cittadina della Spagna meridionale. Ad Alicantesi riunisce per ...(Adnkronos) – “Rappresentiamo il 46% della popolazione dell’Ue e oltre il 42,5% del suo Pil. Dobbiamo riuscire a contare di più a Bruxelles, ad avere una voce più forte. Dobbiamo infatti constatare ch ...(ANSAmed) - ALICANTE, 9 DIC - Al via ad Alicante in Spagna, con un pranzo di lavoro, il vertice EUMed9. Il padrone di casa, Pedro Sanchez, ha accolto i leader dei paesi Ue del Mediterraneo alla Casa M ...