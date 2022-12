Erasmus+ | bando Università Europee | budget record di 384 milioni

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Commissione europea ha pubblicato il nuovodell’iniziativa delle “” per il 2023, con undi 384di euro. L’iniziativa fa parte del supporto ai Partenariati per l’eccellenza del nuovo programma, con l’obiettivo di realizzare e approfondire a livelli senza precedenti la cooperazione istituzionale tra istituti di educazione superiore, incoraggiando l’emergere di alleanze diin tutta l’UE. In linea con gli obiettivi dell’Area europea dell’educazione entro il 2025, lemirano a promuovere i valori e l’identità europei, favorendo lo scambio transnazionale tra studenti di diversi settori e culture, e ad incrementare la qualità, le ...

