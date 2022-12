Energia | Farnesina | ' soddisfazione per approvazione finanziamento Elmed'

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'Italia accoglie con grande favore l'a Bruxelles di un importanteeuropeo per la realizzazione di, il progetto di interconnessione elettrica promosso da Terna e dall'omologa tunisina Steg che prevede la realizzazione di un collegamento di 230 km della capacità di 600 MW con approdo in Sicilia". Lo scrive in una nota la. "consentirà di effettuare un salto qualitativo nella integrazione dei mercati elettrici delle sponde nord e sud del Mediterraneo - scrive il ministero degli Esteri italiano - rafforzando la nostra sicurezza energetica e quella dei nostri partner, favorendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel continente africano e aggiungendo un ulteriore tassello alla realizzazione, nel lungo periodo, di una vera e propria ...

La Svolta

