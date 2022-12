Emma Marrone | il triste ricordo sui social | “Il mio cuore rotto in mille pezzi”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Personaggi Tv.ha ancora ilpieno di dolore per la morte dell’amato padre, Rosario. E come se non bastasse, ci ha pensato Instagram a farle venire in mente un teneroproprio di lui. Ieri, giovedì 8 dicembre, la cantante salentina ha espresso tutta la sua sofferenza. Rosarioè morto lo scorso 5 settembre a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. La cantante, durante il Festival del Cinema di Roma, ha parlato pubblicamente del padre e del vuoto che le ha lasciato la sua scomparsa., ildel padre su Instagram Instagram ha fatto comparire sul profilo di, un dolcerisalente a esattamente sei anni fa. Era l’8 dicembre 2016: la cantante ...