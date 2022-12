Emma Marrone e il ricordo che fa male | “Ho il cuore in mille pezzi”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È stato un 8 dicembre 2022 all’insegna della nostalgia quello vissuto da, che sente ancora fortissima la mancanza di papà Rosario, scomparso nel mese di settembre a causa di una malattia con cui lottava da mesi. i due sono sempre stati legatissimi grazie anche alla comune passione per la musica ed è per questo che l’uomo ha sempre fatto il possibile per sostenerla nella sua carriera. L’ex vincitrice di Amici ama condividere con i suoi follower le sue sensazioni e lo ha fatto anche quando si è ritrovata davanti unche non ha potuto che farlesoprattutto in questo periodo.ha infatti mostrato undi sei anni prima mostrato da Instagram, che ha l’abitudine con i suoi iscritti di metere in evidenza i post realizzati nella ...