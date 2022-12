Elodie pubblica una nuova hit | Ok Respira è il nuovo singolo

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo Bagno a Mezzanotte e Tribale,è tornata con un, Ok, che fa parte dell’album omonimo, in uscita il 10 febbraio 2023, subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ancora una voltaha sfornato una hit assicurata, questa ragazza non sta sbagliando un colpo! Salgono ancora di più le aspettative per il pezzo che porterà al Festival a febbraio. E comunque Oked è subito… Ok.è ildi #che uscirà il 9/12. Scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessae il team ITACA che ha prodotto il brano. Il disco che ha lo stesso titolo deluscirà il 10 febbraio 2023 Ecco la ...