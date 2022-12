Elodie e Andrea Iannone | scoppia la polemica | «Lei rifiuta ogni richiesta di selfie | ormai si sente Madonna» ma chi lo ha detto?

Resiste al gelido inverno svizzero l'amore traIannone . Tra la cantante e il pilota di motociclismo la scintilla è scoppiata questa estate nelle limpide acque pugliesi e, a giudicare dalle foto pubblicate da numerose riviste di ...... 'Rifiutati selfie con ammiratori' Il noto giornalista nella sua rubrica 'Forse non tutti sanno che' ha proseguito sottolineando che forse, stando conIannone,sia diventata più chiusa. ...Elodie e Andrea Iannone ormai non si nascondono più. Nonostante per molti la cantante romana fosse destinata a tornare con Marracash, sua storia ...La cantante e il pilota si frequentano ormai da tempo, più precisamente dalla scorsa estate. Continua a gonfie vele la love story tra la Di Patrizi e l’ex fidanzato di Belen, che si sono conosciuti gr ...