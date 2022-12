Elodie e Andrea Iannone rifiutano foto e autografi con i fan | scatta la polemica

... DAL FESTIVAL DI SANREMO AI SUCCESSI approfondimentoIannone innamorati: la foto su Instagramha già preso parte tre volte al Festival di Sanremo, la prima in gara nel 2017 ...Iannone fanno ormai coppia fissa da tempo. Dopo i gossip sul loro conto, ormai non si nascondono più, vivendosi il loro amore alla luce del sole. La loro storia non sembra andare ...Il nuovo singolo di Elodie è Ok Respira, e possiamo dire che quando la cantautrice romana sceglie di cimentarsi nella dance ha tutte le carte in regola per diventare la prossima reginetta del pop. Da ...Andrea Iannone e Elodie sono stati travolti da una polemica sui social per via di alcuni autografi che si sarebbero rifiutati di fare.