Ecco perché le stazioni di polizia cinesi sono una bufala

Leggi su agi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI – Ledi? Non esistono, c'è invece un delicato problema di ‘controllo digitale' da parte del governo cinese sui cittadini che vivono all'estero, Italia compresa. Lo spiega all'AGI il professor Daniele Brigadoi Cologna, professore associato di Lingua e Cultura Cinese all'Università dell'Insubria parlando del rapporto dell'Ong Safeguards Defenders secondo il quale nel mondo ci sarebbero cento posti disegreti per controllare i. Cosai 'centri di servizi'presenti anche in Italia “Cominciamo col dire che i pattugliamenti congiunti di poliziotti italiani e, sia in Italia che in Cina,fatti sulla base di accordi tra i Paesi a beneficio dei turisti” sostiene il docente. ...