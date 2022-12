È morto il figlio di Tina Turner | Ronnie | aveva 62 anni

Un'altra tragedia familiare ha colpito Tina Turner. IlRonnie è stato trovatonella sua casa di Los Angeles a soli 62 anni. Lo ha rivelato il sito internazionale Tmz. Ronnie sarebbe stato trovato privo di sensi dai vicini di casa che hanno ...Così anche ildell'uomo dovrà soffrire per opera loro". Allora i discepoli compresero che ... Il grande profeta che avrebbe dovuto preparare la via del signore finiscecome la maggior parte ...Nuovo lutto per Tina Turner. La cantante, nota come “Regina del Rock ’n’ Roll”, ha perso anche il figlio Ronnie, 62 anni, il secondo a perdere la vita nel giro di pochi anni. A dare l’annuncio è stata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...