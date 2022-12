“È Luigi” Dopo giorni di ricerche | il ritrovamento | dov’era e come sta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Scomparsa diMusarò. La vicenda di Andrano ha colpito l’opinione pubblica.estenuanti durate per ben 5e del 39enne pugliese alcuna traccia. L’uomo si sarebbe allontanato in auto, una Opel Corsa, dalla propria abitazione il 5 dicembre, poi diretto verso Castiglione d’Otranto. A lanciare l’allarme, la sorella che si è prontamente rivolta alla Caserma dei carabinieri di Tricase per denunciare la scomparsa del fratello.Musarò è stato ritrovato. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità per ben 5 lunghi. Fortunatamente la storia del 39enne di Andrano ha però un lieto fine.leprive di sosta, l’uomo sarebbe stato trovato in un’area boschiva di Andrano. A ritrovarlo, le squadre dei Vigili del fuoco ...