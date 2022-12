Dramma per Tina Turner | morto il figlio Ronnie Aveva 62 anni

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nuovo lutto per. La cantante, nota come “Regina del Rock ’n’ Roll”, ha perso anche il, 62, il secondo a perdere la vita nel giro di pochi. A dare l’annuncio è stata la moglie di, la cantante francese Afida, che in un messaggio su Instagram l’ha chiamato “un vero angelo” e “il mio migliore amico”. “Ho fatto del mio meglio fino alla fine questa volta non sono stata in grado di salvarti”, ha scritto Afida, aggiungendo cheora si trova con suo fratello Craig e suo padre, Ike. “Riposa in paradiso. Così ingiusto.” Musicista anche lui,soffriva dadi problemi di salute e ha anche combattuto il cancro. A nulla sono valsi gli sforzi dei ...