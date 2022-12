Diriyah Tennis Cup | Daniil Medvedev è il primo finalista | surclassato Wawrinka nel torneo milionario

Stan Wawrinka (ATP 149) non ce l'ha fatta a sconfiggere Daniil Medvedev (7) al torneo di esibizione diin Arabia Saudita. L'elvetico stato battuto 6 - 4 6 - 4 in poco meno di 90' dal russo in semifinale, dopo che aveva in precedenza battuto dapprima Matteo Berrettini (16) 5 - 10 10 - 4 10 - 6 ...Ma di certo non potevano immaginare di ritrovarsi l'uno al fianco dell'altro nel torneo di esibizione 'Cup', che sta andando in scena in questi giorni di offseason in Arabia Saudita. ...Dopo la sconfitta in singolare, arriva il successo in doppio per Matteo Berrettini. Battuti Zverev e Thiem Il russo conquista la finale della Diriyah Tennis Cup con la vittoria su Stan Wawrinka. In do ...Daniil Medvedev è il primo finalista della Diriyah Tennis Cup 2022: lo svizzero Wawrinka si arrende in due set in semifinale.