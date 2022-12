Difesa | Italia | Giappone e Uk svilupperanno nuovo aereo caccia

(Di venerdì 9 dicembre 2022)e Regno Unitoun progetto per la realizzazione di unmilitare di nuova generazione. Lo si legge in una dichiarazione congiunta. Ilprogramma è stato ...

L'Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un'alleanza "senza precedenti" nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro. Un jet supersonico di sesta generazione. "Questo programma produrrà benefici economici e industriali ad ampio raggio, sostenendo l'occupazione in Italia, nel Regno Unito e in Giappone, e rafforzerà ulteriormente la nostra base industriale della difesa."