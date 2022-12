Diciassettesima giornata Serie B 2022 2023 | le designazioni arbitrali

TUTTO mercato WEB

Domenica al Comunale alle ore 15 andrà in scena la gara con il Ligorna, valida per ladi campionato L'incontro ha permesso a mister Giannini di effettuare diversi esperimenti ...Dopo ladi campionato, nella quale il solo Colorno ha meritato i tre punti tra le parmensi, è di nuovo tempo di calcio giocato: domani 8 dicembre l'Eccellenza torna in campo nella ... Serie B, 17^ giornata: designazioni arbitrali. Frosinone-Pisa affidata ad Ayroldi di Molfetta La serie B torna in campo già domenica, rese note le designazioni arbitrali della diciassettesima giornata. Como-Reggina affidata a Pezzuto di Lecce. Ecco tutte le squadre ...Pisa-Ascoli 2-0, la voce di Bucchi in sala stampa post gara Pisa-Ascoli 2-0, la voce di D'Angelo in sala stampa post gara Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il match Ascoli-Genoa in programma Domenica 1 ...