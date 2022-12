Dicembre pioggia di bonus | famiglie | giovani | casa | bollette diventa 100%-70%-50%

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Aarrivano una vera e propriadie sono veramente importanti perché leoggi hanno un grandissimo bisogno di aiuti. Con l’eliminazione progressiva del reddito di cittadinanza, lesi scoprono sempre più vulnerabili e quindi ino veramente preziosissimi. Sono tante leche oggi sono in difficoltà e quindi quando si parla disicuramente si parla di un argomento che interessa a tantissimi. Per quanto riguarda la benzina c’è il taglio delle accise che è stato confermato ma che è stato anche ridotto.(I Love Trading)Infatti inizialmente il taglio sulle accise era di 30,5 centesimi ma il nuovo esecutivo lo ha ridotto a 18,3 ...

San Lazzaro di Savena, 92022 - Ogni anno un Direttore di campo diverso: è questa una delle tradizioni non scritte ...di Andrea e di un cavallo speciale appena accennati in mezzo a una...Le prime precipitazioni sono iniziate nella giornata dell'Immacolata e questa mattina, 9, ... Nelle prossime ore lainteresserà tutte le regioni centro - settentrionali , ma a Nordovest ...L'ondata di maltempo che sta caratterizzando questo Ponte dell'Immacolata anticipa il clima invernale che caratterizzerà la prossima settimana.La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Arancione per piogge e temporali anche intensi su Ischia e le zone 1 ...