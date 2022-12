Delitto di Simonetta Cesaroni | vicina la svolta storica del caso | l' assassino non lasciò mai il palazzo di via Poma 2

La svolta storica sull'omicidio irrisolto diCesaroni potrebbe finalmente essere vicina. A 32 anni daldi via Poma, che sconvolse la Capitale il 7 agosto del 1990, gli investigatori hanno un'intercettazione telefonica di quel ......sera del 7 agosto 1990 sapevano cheCesaroni fosse morta, tale ipotesi si legge nella relazione finale sulle 'risultanze sull'attività di indagine ed acquisizione documentale per il...GENZANO (attualità) - L'assassino della 20enne uccisa a via Poma il 7 agosto 1990 non ha ancora un volto. Ma la sua città d'origine sembra averla dimenticata ilmamilio.it - contenuto esclusivo E' ...È questa l’ipotesi investigativa che emerge dalle carte della Commissione parlamentare d’inchiesta: un insabbiamento immediato che ha ...