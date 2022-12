Dall' Ue ok al tetto al contante a 10mila euro | ' Contro riciclaggio e terrorismo' E in Italia è ancora polemica

Oltre aldei 10mila euro, si prevedono tra l'altro obblighi di verifica per gli operatori del mondo 'cripto' nelle transazioni oltre i 1.000 euro. Saranno soggetti al regolamento anche ...... da un lato il disincentivo all' utilizzo dei pagamenti tracciati ,'altro i costi legati alla ...concordata su un regolamento antiriciclaggio (AML) e su una nuova direttiva (AMLD6) ha un...Forza Italia spinge per un ulteriore aumento delle pensioni minime, da 574 euro alla soglia psicologica dei 600, ma la Lega frena. Dubbi legati alle risorse a disposizione: qualora non ...Continua la polemica sul tetto al contante, alzato dai duemila attuali a 5mila euro (da gennaio) dal governo Meloni, che ha anche alzato il limite di 60 euro all'obbligo di ...