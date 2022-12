Dalla vendita de L’Espresso alle tensioni coi sindacati | chi è Maurizio Scanavino | nuovo dg della Juventus

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non è dato sapere sealla guidaavrà un incarico ad interim o se resterà direttore generale a lungo, ma – scorrendo la nutrita collezione di insuccessi nella carriera del manager – viene da augurare ai tifosi bianconeri che il mandato duri il meno possibile. Nel comunicato con cui il clubfamiglia Agnelli ne ha annunciato la nomina, diramato lo scorso 28 novembre, si legge che l’ingegnere 49enne, già amministratore delegato del gruppo editoriale Gedi, è stato scelto per «rafforzare il managementsocietà». Rafforzamento che, visti anche i guai in cui versa oggi la Juve, può avvenire solo per mano di un dirigente capace e che abbia già dimostrato di saper centrare i risultati prefissati. E invece fin quiha fatto ...

Aduc

Oltre a questa partnership c'è stato, da parteMaison di Palazzo Mignanelli, l'impegno con "... sottolineando così delle aspettative dialtissime, ma anche di Rupi Kaur, che con il suo "...' In realtà è una materia vastissima che incrocia tante discipline:psicologia cognitiva, ... la musica francese in enoteca favorire ladi qualche vino di quel paese, e così via. Il ... Articolo - Cane malato Due mesi di tempo dopo acquisto per rimborso Buoni risultati per Essecieffe Investment (EI), family office di Flavio Cattaneo. Quest'ultimo vi ha riversato buona parte di stipendi e liquidazioni dai suoi diversi incarichi -i ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito tutte le fasi di vendita dei biglietti per assistere alle partite casalinghe dei bianconeri: "Ancora un mese e si torna a ...