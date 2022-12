Dalla Spagna | Leao proposto al Real Madrid | risposta secca degli spagnoli | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-09 00:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il rinnovo di Rafaelcontinua a tenere banco in casa Milan. L’esterno rossonero ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non ha raggiunto l’accordo con il Milan per il prolungamento. Il portoghese, impegnato al Mondiale con la sua nazionale, ha segnato contro la Svizzera un grande gol. Una rete che potrebbe attirare ancora di più l’attenzione delle big. Tra queste però, non c’è il. I blancos infatti, stando a quanto riporta Marca, hanno negli ultimi mesi chiuso le porte ae in particolare al suo agente, Jorge Mendes, che hail giocatore più volte al club spagnolo. Ilinfatti, d’accordo con Carlo ...