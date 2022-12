Dalla Ferrari alla Juventus passando per i giornali | il declino degli Agnelli

... una Porsche o unaerano rarità assolute. Per noi bricconcelli che sbavavamo davanti a un'auto di lusso erano merce rara. Io e il mio cugino francese - che abitava a due passifrontiera ...Non c'è al Mondiale dell'emiro al - Thani la nazionale azzurra e non c'è Paola, televisiva signora delle domeniche sportive, eliminatasquadra Rai nella competizione mondiale. In ...Il tempo passa, il nuovo team principal non arriva. Mancano poco più di due settimane, poi Mattia Binotto lascerà la guida della Ferrari e potrebbe veramente servire l’interim.Ultima uscita stagionale per le 488, che nell'ultimo round della serie saranno di scena ad Abu Dhabi nelle Classi PRO, PRO-AM e AM, con il calabrese che condividerà il volante assieme a Pier Guidi/Cal ...