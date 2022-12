Dal consiglio dell' Ue arriva l' ok al tetto ai contanti a 10mila euro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nell'Ue si fissa unmassimo diper i pagamenti in. Proprio mentre in Italia il confronto politico si concentra sull'obbligo previsto in manovra, al momento, di accettare ...

...influenzale la presidente delGiorgia Meloni , si apprende da fonti di Palazzo Chigi, non potrà essere presente al vertice Eu Med - 9 di Alicante. La delegazione italiana sarà guidata...... al momento, di accettare pagamenti digitali con carta o bancomat a partire dai 60 euro e sull'innalzamento del tetto al contanteprossimo primo gennaio dai 2mila euro attuali a 5mila euro. 9 ...Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che a causa di uno stato influenzale la premier non potrà essere presente al vertice. Al summit, cui partecipano i paesi Ue del Mediterraneo, un focus sul caro energ ...(Teleborsa) - Diecimila euro per i pagamenti in contanti in tutta la Ue. Questo il limite massimo fissato dal Consiglio dell'Ue nell'ambito della posizione negoziale sul regolamento ...