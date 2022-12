Da Usa nuove sanzioni contro Mosca e Pechino. Sale la tensione

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gli Usa sono pronti ad annunciare oggi, per l’uso dei russi di droni iraniani in Ucraina, l’abuso dei diritti umani in entrambi i Paesi e per il sostegno cinese alla pesca illegale nel Pacifico. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Gran parte dellesaranno imposte in base alla legge Magnitsky L'articolo proviene da Ildenaro.it.

