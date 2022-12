Da Foppolo a Castione | sulle montagne bergamasche scende la neve

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il lungo Ponte dell’Immacolata porta con sé pioggia, venti forti ea bassa quota su tutta Italia, a causa di una perturbazione che sta portando il freddo soprattutto a Nord. Laè arrivata puntuale anche in Bergamasca. È scesa nella notte in montagna, generalmente sopra i 700 metri, come testimoniano le immagini che arrivano dadella Presolana: “Nella parte alta del paese è in corso un’abbondante nevicata – si legge in un’allerta diramata dal sindaco Angelo Migliorati -. Si ricorda l’obbligo di montare pneumatici invernali, oppure di dotarsi di catene per pneumatici a bordo auto. In particolare si raccomanda, prima di salire al Monte Pora e se non dotati di pneumatici invernali, di montare le catene”. Visualizza questo post su Instagram Un post ...