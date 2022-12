Cucina di Charta | la nuova rivista per scoprire il sapore del testo

(Di venerdì 9 dicembre 2022)di, il nuovo periodico che coniuga il gusto dell’approfondimento storico all’arte culinaria, è stato presentato oggi presso Garum Biblioteca e Museo della, dal direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Stefano Campagnolo e da Samantha Lenarda, vice direttore editoriale di NovaEditore.diha festeggiato la sua nascita in un conideale: “Le prime ricette dei piatti d’Italia dal Cinquecento fino ad oggi”, mostra riservata alla storia e all’evoluzione di quella genialità che ha reso celebre laitaliana nel mondo. La mostra, ideata e resa possibile da Garum Biblioteca e Museo della, da giovedì 8 a domenica 11 dicembre illustra un percorso che va dal Rinascimento al ...

tgyou24.it

... finalista della cinquina del Premio Selezione Bancarella della, edito da Linkiesta e la nuova rivista distorica e tradizionale "di", edita da Novacharta editori. ...Nel 2021 è stata peraltro arricchita dal lancio di "Terra", un manifesto che evoca la Magna ... Consigli24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa,e tempo libero Scopri ... Cucina di Charta e show cooking Rossano Boscolo - venerdì 9 dicembre Garum Biblioteca e Museo della Cucina di Roma Il numero zero di Cucina di Charta verrà presentato venerdì 9 dicembre alle 17.00 presso Garum, Biblioteca e Museo della Cucina in via dei Cerchi 87. La presentazione del nuovo periodico che coniuga i ...Dall’otto alll’undici dicembre, una mostra al Museo della Cucina propone al pubblico ricette originali dal 500 a oggi, assaggi di panettone e tiramisù e la presentazione delle ultime novità editoriali ...