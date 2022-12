Crotone | sottoscritto dal Sindaco Voce la convenzione con il Ministero del lavoro e politiche sociali l’attuazione del progetto Pnrr missione cinque

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È stata sottoscritta dalVincenzolatra il Comune di, capofila della macroarea territoriale comprendente gli Ambitidi, Cirò Marina e Mesoraca, e ildele delle, perdi undel5, approvato e finanziato per 210.000,00 euro. Si tratta di una linea di intervento predisposta dalal fine di prevenire il fenomeno del burn out degli operatori, ovvero l’azione di prevenzione di quelle manifestazioni di stress emotivo e psichico a cui possono essere sottoposti i professionisti delle ...

CN24TV

E' statoun importante accordo di collaborazione tra Comune died A. N. C. E. A firmare l'atto il sindaco Vincenzo Voce e il presidente di AnceGiovanni Mazzei a seguito di un ...E' statoun importante accordo di collaborazione tra Comune died Ance . A firmare l'atto il sindaco Vincenzo Voce e il presidente provinciale dei costrutori Giovanni Mazzei . Il Comune ha ... Crotone: opere pubblico, sottoscritto accordo di collaborazione tra Comune e Ance La guerra, la crisi economica ed energetica non possono costituire il pretesto per compromettere, questa volta irreversibilmente, lo sviluppo di un ...Ecco tutte le coordinate su dove vedere Crotone-Gelbison in diretta tv e streaming, match della 18.a giornata di Serie C ...