Crossfire | Legion è disponibile da oggi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Prime Matter e Smilegate sono orgogliosi di annunciare che– un frenetico RTS ricco di azione, pensato per onorare l’eredità dei giganti che hanno definito il genere all’inizio del millennio – ha terminato la fase di Early Access ed è ora! Co-sviluppato da Blackbird Interactive, il gioco sfrutta il popolare universo didi Smilegate, in cui agglomerati militari rivali combattono per il dominio globale in una versione di un futuro prossimo devastante. Per mesi, il team ha lavorato duramente per migliorare l’ambiente di gioco: sono stati aggiunti nuovi comandanti e unità, poi accuratamente ottimizzati e bilanciati; nuove modalità di gioco competitive e cooperative hanno introdotto nuove modalità di gioco ed è stata finalizzata la missione per il giocatore singolo ad alto ...

Dopo un breve periodo in Early Access,è finalmente pronto a debuttare con la sua versione completa ed è quindi tempo di scoprire se i lavori su questo nuovo spin - off sono andati ...segna il ritorno di un genere che, soprattutto negli anni novanta, era uno dei più amati su Personal Computer , ovvero l'RTS. Si, proprio i cari vecchi Real Time Strategy che con i ... Crossfire: Legion - La recensione Legion – a fast-paced RTS heavy on action, meant to honour the legacy of the giants that defined the genre at the turn of the millennium – has left Early Access and is now fully released! Co-developed ...Crossfire: Legion è un gioco che si prefigge l'arduo compito di riportare in auge gli RTS, un genere ultimamente passato in sordina ...