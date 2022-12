Croazia | ribellarsi al ruolo di vittima designata Ma il Brasile vuole ballare ancora

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono pur sempre i vicecampioni del mondo in carica, ma questo non va certo in campo insieme ai giocatori. Uno status peraltro decisamente anacronistico rispetto all’attuale valore della squadra di Dalic, con gli eroi del 2018 invecchiati di più di quattro anni, alcuni assenti, nel complesso tutto più ridimensionato. Ma se c’è una cosa che lac’ha insegnato, in Russia come in Qatar, è che sopraffarla è quanto mai difficile. Una squadra esperta, di qualità, con un centrocampo tutta tecnica e un attacco invece più fisico e di sacrificio che di estro e classe. E quando lo stallo non si sblocca, quando si deve arrivare ai rigori, beh, sono sempre loro a prevalere. Contro il, però, in molti hanno affibbiato a questa nazionale di difficile lettura fin qui (scialbi pareggi con Marocco e Belgio, in cui hanno rischiato di perdere e salutare il ...