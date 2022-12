Croazia di rigore Dramma Brasile | è fuori dai Mondiali

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Giappone prima,poi: lafa festa ancora ai rigori e piazza un colpaccio contro la Selecao, prendendosi di cuore e carattere il primo pass per le semifinali di Qatar 2022. All'Education City Stadium di Al Rayyan decidono gli errori di Rodrygo (parata) e Marquinhos (palo), dopo l'1-1 nei tempi supplementari con il botta e risposta tra Neymar (106') e Petkovic (117'). Un successo di personalità quello degli uomini di Dalic, maturato attraverso una grande prova di squadra: attenzione, capacità di soffrire e di saper reagire nel momento più delicato, quando tutto sembrava ormai perduto. Poi la lotteria dei rigori che sorride nuovamente ai croati e li riporta al penultimo appuntamento del Mondiale, mentre lascia tanto amaro in bocca ai brasiliani. Per Modric e compagni ora una tra Olanda e Argentina, che si sfideranno a partire dalle ...

