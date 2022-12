Croazia | Dalic | 'Partita grandiosa fino all'ultimo minuto | possiamo fare tanto'

Commenta per primo Zlatko, ct della, ha parlato dopo la vittoria ai rigori contro il Brasile: 'Avevamo bisogno di questo. Complimenti ai ragazzi, in realtà non sono normali. La partita è stata grandiosa, dal ...AGI - Giappone prima, Brasile poi: lafa festa ancora ai rigori e piazza un colpaccio contro la Selecao, prendendosi di cuore e ... Un successo di personalità quello degli uomini di, ...Croazia-Brasile, la probabile formazione dei vice-campioni. Dalic si affiderà al suo classico 4-3-3 ricco di certezze. CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, ...O’Ney agguanta O’Rey a quota 77 in maglia verdeoro, ma abbandona forse definitivamente il sogno di vincere un Mondiale. La Croazia fa la ...