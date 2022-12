Croazia-Brasile | scintille tra Perisic e Antony

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Durante il quarto di finale del Mondiale traci sono statetraSi è visto un grande confronto sulla fascia tradopo che il brasiliano è entrato in campo nel secondo tempo. Una versione sulla fascia che in Premier League sarebbe stato un Tottenham-Manchester United e che ha vissuto tre momenti forti nei supplementari. 1) Gli sguardi.va,va a chiudere e lancia uno sguardo al folletto brasiliano che vorrebbe accendere un litigio, ma poi evita di andare oltre accorgendosi che fisicamente l’avversario è messo meglio.2) La spallata.prova a cercare il fondo, mava a contrastarlo e con una spallata gli impedisce ...

Ilè uscito dal Mondiale perdendo ai calci di rigore contro unasolida, che è la prima semifinalista del Mondiale I rigori hanno deciso il primo quarto di finale tra. I verde - oro ne hanno sbagliati due, Modric e compagni invece hanno confermato la stessa precisione degli ottavi quando hanno eliminato ...Petkovic riprende il gol di Neymar nei supplementari. Dal dischetto sbagliano Rodrygo e Marquinhos: la corsa dei sudamericani si ferma ancora ai quarti, come quattro anni ...Nel recupero del primo tempo supplementare è Neymar a sbloccare il risultato, segnando lo 0-1 dopo aver superato in dribbling Livakovic in maniera spettacolare Nessun gol dopo 90 minuti tra Croazia e ...ROMA – La Croazia è la prima semifinalista del Mondiale in Qatar. Il Brasile no. Il Brasile vicecampione del mondo in carica è fuori. Eliminato ai rigori, dopo aver chiuso 0-0 i tempi regolamentari e ...