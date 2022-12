Croazia-Brasile | le formazioni ufficiali | gioca Militão

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Da poco sono state comunicate ledi. La sfida decreterà la prima semifinalista di Qatar 2022. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 16:00 italiane all’“Education City Stadium” di Al Rayyan. La diretta TV della gara sarà trasmessa su Rai 1, mentre quella streaming su RaiPlay. Contro i verdeoro, lanon ha mai trionfato nei 4 precedenti totali in tutte le competizioni: il bilancio pende infatti in favore del, che ha vinto gli ultimi 3 incontri pareggiando solamente una volta con la formazione slava. Due di questi successi sono arrivati nella fase a gironi della Coppa del Mondo: nel 2006 finì 1-0 per i carioca in virtù della rete di Kaká, mentre nel 2014 la doppietta di Neymar Jr. ribaltò l’autogol iniziale di Marcelo. Il percorso ...

AGI - Calci di rigore fatali per il, eliminato a sorpresa dalla. Buone prove per Brozovic e Pasalic, sottotono Danilo. Vlasic decisivo.Nikola Vlasic () 6,5 : Entra con il piglio giusto. Il calciatore in forza al Torino scende in campo al minuto 72, molto attivo e vivace sulla fascia di destra con ...Neymar aveva portato avanti la Selecao poco prima, poi è arrivato Bruno Petkovic , finora poco visibile in questi Mondiali della. Il gol dell'1 - 1 verrà ricordato però molto perché ha ...MONDIALI 2022 - Neymar è affranto, distrutto. Lui ha recuperato dall'infortunio, ha segnato contro Corea del Sud e Croazia, ma non basta per trascinare i suoi ...Il Brasile è fuori dai Mondiali. Dopo l'1-1 ai tempi regolamentai, ad avere la meglio dal dischetto è stata la Croazia che per il secondo Mondiale consecutivo si è ...