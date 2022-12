Croazia-Brasile | il palo di Marquinhos condanna i verdeoro | il rigore VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Grande sfida quella tra, match valevole per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. Sono i croati a conquistare l’accesso alla semifinale grazie alla vittoria ottenuta ai rigori: dopo un primo penalty sbagliato dai brasiliani, èa calciare il quarto e sbagliarlo, incrociando troppo sulla destra e colpendo il. Ilè eliminato e il sogno dellacontinua ancora. SportFace.

A una manciata di minuti dalla fine del secondo tempo supplementare l'attaccante della Dinamo Zagabria rimette in equilibrio il ...Sfida di livello per la prima partita che inaugura i quarti di finale di Qatar 2022 . All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano: calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del Mondo avevano eliminato il Giappone soltanto dopo i rigori: per affrontare i verdeoro, tra i principali favoriti ...Si è appena conclusa la sfida dei quarti di finale dei mondiali tra Croazia e Brasile con il punteggio di 4-2 dopo i calci di rigore. Per la Selecao decisivi gli errori di Rodrygo e Marquinhos. Adesso ...Clamoroso a Qatar 2022: il Brasile viene eliminato ai quarti di finale. La Croazia batte 5-3 ai calci di rigore (0-0 al 90', 1-1 al 120') la Seleçao ed è la prima semifinalista dei Mondiali di Qatar ...