Croazia-Brasile | gol di Petkovic | tiro deviato da Marquinhos | è 1-1 al 117? VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Delirio croato. Nel corso del secondo tempo supplementari latrova il gol del pareggio: nel quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il, i ragazzi di Dalic pareggiano i conti grazie a Brunoche diventa eroe per una notte e il suovienedae finisce in porta. Al minuto 118? è dunque 1-1 in una partita dalle mille emozioni: in alto il. SportFace.

Sfida di livello per la prima partita che inaugura i quarti di finale di Qatar 2022 . All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano: calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del Mondo avevano eliminato il Giappone soltanto dopo i rigori: per affrontare i verdeoro, tra i principali favoriti ...Tite Dove vedere, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1, e in streaming su Rai Play. Su la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Croazia–Brasile, primo quarto di finale del Mondiale di Qatar 2022 e in programma alle ore 16:00 all'Education City Stadium di Al Rayyan. pic.twitter.c ...