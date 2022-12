Croazia - Brasile 0 - 1 diretta | sblocca Neymar | nella leggenda come Pelé

Sfida di livello per la prima partita che inaugura i quarti di finale di Qatar 2022 . All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano: calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del Mondo avevano eliminato il Giappone soltanto dopo i rigori: per affrontare i verdeoro, tra i principali favoriti ...Tite Dove vedere, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1, e in streaming su Rai Play. Su la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.Nessun gol dopo 90 minuti tra Croazia e Brasile, che hanno concluso da pochi istanti il primo tempo supplementare. I verdeoro sono stati molto più produttivi offensivamente, ma poco precisi, spesso ...Croazia - Brasile highlights dopo 90 minuti: non bastano i tempi regolamentari per decidere la prima semifinalista dei Mondiali Qatar 2022, 0-0 alla fine dei 90' ...