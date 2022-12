Cresce il numero di italiani sportivi | il trekking l’attività più praticata

Leggi su udine20

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lo sport reca molteplici benefici al corpo e alla mente degli individui che lo praticano, e si tratta di una legge universale. Non a caso, per abbracciare uno stile di vita sano, si dovrebbe curare con particolare attenzione l’aspetto delfisica. Naturalmente ci sono alcuni sport che, più di altri, consentono di divertirsi e nel mentre migliorare la propria forma fisica. L’hiking e ilentrano di diritto in questa lista, ma ci sono una serie di considerazioni da fare. Il rapporto trae sport e ilSecondo una recente indagine, 6su 10 hanno deciso di praticare regolarmente attività sportiva, se si considerano i dati degli ultimi 5 anni. Si tratta di numeri significativi, almeno per due motivi. Prima di tutto per la salute fisica, considerando che lo ...