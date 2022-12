(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il via libera, destinato all'uso in emergenza dei vaccini bivalenti di Pfizer-BioNTech e Moderna, è arrivato dalla Food and Drug Administration (Fda). "Più bambini avranno ora l'opportunità di aggiornare il loro livello di protezione contro il. Vogliamo incoraggiare i genitori a immunizzare con ili loro piccoli, specialmente ora che ci stiamo avvicinando alle festività e aiinvernali in cui si trascorre più tempo all'interno". Così il commissario della Fda, Robert Califf

Sky Tg24

Tuttavia, nelleore è arrivata una notizia che nessuno si sarebbe aspettato: la sua ... è stata prolungata a dieci giorni, onde evitare in nuovo focolaio dinella ...... una delle più recenti misure di allentamento delle restrizioni per il contenimento deldopo le proteste dellesettimane. Resta il requisito di presentare un test negativo per entrare ... Covid, ultime notizie. Usa, ok a vaccino bivalente per bimbi tra 6 mesi e 5 anni. LIVE Via libera Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti all’uso in emergenza dei vaccini anti Covid-19 bivalenti di Pfizer-BioNTech e Moderna sui bambini dai 6 mesi di età in su. L’ultima rich ...ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel lazio su 2.938 tamponi molecolari e 15.472 tamponi antigenici per un totale di 18.410 tamponi, si registrano 3.153 nuovi casi positivi (-174), sono 3 i decessi (-2), s ...