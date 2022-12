Covid Toscana | 484 nuovi casi | nessun decesso

... Natale: al via 'Metti un Presepe in vetrina' 6 Dicembre 2022: 594 nuovi casi, quattro i decessi 5 Dicembre 2022: 1.578 nuovi casi, un decesso 4 Dicembre 2022...... riattivate due misure 2 Novembre 2022 Maremma che Jack 2019, ritornano i Jack Russell a Lucca il 16 giugno 13 Giugno 2019 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 484 ...FIRENZE. Sono 484 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 142 sono stati confermati con tampone molecolare e gli ...Nessun morto, fortunatamente, per Coronavirus in Toscana oggi, 9 dicembre 2022. E sono 484 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore ...