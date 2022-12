Covid oggi Lombardia | 35 239 contagi e 222 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono stati 35.239 i nuovida Coronavirus nell’, dal 2 all’8 dicembre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Negli ultimi 7 giorni le vittime sono state 222. In unasono stati processati 215.008 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 16,4% in calo rispetto al 17,6% delprecedente. Negli ospedali ci sono 33 ricoverati in terapia intensiva, 7 in più dalprecedente, e 1.458 in area medica, sempre 7 in più. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

Sono stati 35.239 i nuovi contagi da Coronavirus nell'ultima settimana, dal 2 all'8 dicembre 2022 in Lombardia, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Negli ultimi 7 giorni le vittime sono state 222. In una settimana sono stati processati 215.008 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di ... Covid, le news. Il bollettino: in 7 giorni 221.154 casi (-2,7%) e 686 morti (+8%). LIVE (Teleborsa) - Dall'inizio della stagione più fredda sono già due milioni e mezzo gli italiani messi ko da influenze o sindromi parainfluenzali, 760mila solo nell'ultima settimana. Di fatto, ...PIEMONTE - 09-12-2022 -- In Piemonte la curva dei contagi presenta un andamento in calo rispetto al periodo precedente, inoltre questa settimana il dato regionale presenta un esito migliore rispetto a ...