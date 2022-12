Covid Italia | il bollettino | 221 154 casi e 686 morti in 7 giorni - Cronaca - quotidiano net

... è intervenuta per commentare l'approvazione dell'emendamento proposto da Fratelli d'in ... oltre agli 1,2 miliardi destinati alle bollette : 600 milioni per gli acquisti di vaccini anti -;...Usare il preservativo è intelligente e spero che anche inqualcuno prenda lo spunto per ... come lo è stata quella della vaccinazione offerta ai cittadini contro il'. 'I grandi problemi di ...(Adnkronos) – La scelta della Francia che permetterà ai giovani tra i 18 e i 25 anni di avere preservativi gratis nelle farmacie dal primo gennaio 2023 incontra il plauso degli esperti che invitano a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...