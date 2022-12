Covid | 221 154 nuovi casi nell' ultima settimana - 2 | 8% 686 decessi

Nella settimana 2 - 8 dicembre 2022 sono stati registrati in Italia.154 nuovi casi di- 19, - 2,8% rispetto alla settimana precedente (227.440). 686 i deceduti con una variazione di 8,0% rispetto alla settimana precedente (635). E' quanto rende noto il ...La Francia è in piena nona ondata dell'epidemia di, associata a un aumento dei ricoveri e dei decessi, mentre stanno aumentando anche i casi di influenza e bronchiolite(Adnkronos) – Sono 221.154 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 2 all’8 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale – regione per regione – della Protezione Civile e del ministe ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 221.154 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Italia nell’ultima settimana, con una diminuzione del 2,8% rispetto alla settimana precedente, quando furono 227.440. Aumentano inv ...