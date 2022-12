Corruzione | fermato l' europarlamentare di Articolo Uno Panzeri | ecco le accuse

... sono stati fermati questa mattina dalla polizia belga per un interrogatorio nell'ambito di una vasta indagine giudiziaria su una serie di presunti casi di, organizzazione a delinquere e ...Castillo è quindi stato arrestato e condotto dall'unità speciale nella lotta contro la, ...dalle istituzioni democratiche e dalla popolazione. "Come tutti sanno, si è prodotto un ...La notizia è stata diffusa sul sito del quotidiano belga Le Soir, secondo cui sarebbero stati fermati Antonio Panzeri e Luca Visentini ... per presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e ...09 DIC - L'ex europarlamentare Antonio Panzeri e l'attuale segretario generale dell'organizzazione europea dei sindacati ETUC Luca Visentini sono tra le persone fermate oggi a Bruxelles dalla polizia ...