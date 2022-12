Corruzione dal Qatar all' Europarlamento | fermata la vicepresidente Kaili e l' ex eurodeputato Panzeri

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un'inchiesta diirrompe al Parlamento europeo. Quattro italiani sono state fermati a Bruxelles nell'ambito di un'indagine della giustizia belga su una presunta organizzazione criminale che si sarebbe infiltrata nel cuore delle istituzioni europee in cambio di grossi quantitativi di denaro ricevuti dal. Tra gli indagati, come hanno riportato il quotidiano belga francofono Le Soir e la rivista belga in lingua olandese Knack, l'exitaliano del gruppo Socialisti e Democratici Pier Antonio, il neoeletto segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) Luca Visentini, l'europarlamentare socialista greca Evadel Parlamento europeo, un collaboratore parlamentare, ex assistente di...

Qatar". Indagini su 4 italiani, fermato ex eurodeputato demAntonio Panzeri , fermato dalla giustizia belga questa mattina nell'ambito di un'inchiesta per sospettache coinvolgerebbe anche il Qatar, è stato eurodeputato per tre mandati,2004 al 2019. Classe 1955, originario del bergamasco, membro della direzione dei Ds, Panzeri è stato a lungo ...In questa edizione: Sospetta corruzione dal Qatar, Berlino via libera al Mes, Putin: Inevitabile l'intesa sull'Ucraina, Lega espulsi 3 consiglieri lombar ...Corruzione internazionale dal Qatar: è questa l'ipotesi di reato con cui Antonio Panzeri e Luca Visentini, rispettivamente ex europarlamentare e segretario generale dell'organizzazione internazionale ...