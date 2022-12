Corruzione dal Qatar a Bruxelles | in carcere moglie e figlia dell’ex eurodeputato Panzeri Indagati altri 3 italiani e la vice del Parlamento Ue

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono state arrestate a Bergamo anche lae ladi Pier Antonio, l’exsocialdemocratico coinvolto nell’inchiesta aperda parte del, oltre che per riciclaggio con l’aggravante dell’associazione per delinquere. Mentresarebbe ancora in casa Calusco d’Adda, paese nel Bergamasco di cui è originario, suaMaria Colleoni, 67 anni, e laSilvia, di 38, sono finite indopo l’esecuzione del mandato d’arresto europeo partito dal Belgio.. Compare anche il nome dellapresidente deleuropeo, Eva Kaili, nell’ambito dell’inchiesta per riciclaggio eche ...

Antonio Panzeri , fermato dalla giustizia belga questa mattina nell'ambito di un'inchiesta per sospettache coinvolgerebbe anche il Qatar, è stato eurodeputato per tre mandati,2004 al 2019. Classe 1955, originario del bergamasco, membro della direzione dei Ds, Panzeri è stato a lungo ..., criminalità organizzata e riciclaggio di denaro. Nell'ambito della richiesta perdai fondi del Qatar gli inquirenti belgi fermato quattro italiani, tra i quali l'ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri e Luca Visentini , per diversi anni a capo dei ...Sospeso dalla carica di sindaco Antonino De Luca, il primo cittadino del Comune di Giardinello coinvolto in un’inchiesta dei carabinieri per corruzione. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di ...Terremoto in Europa. La vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili è stata arrestata per una sospetta corruzione con soldi arrivati dal ...