Corriere dello Sport – la priorità è il Bari | ma Napoli e Lazio sono alla finestra

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-09 19:32:22 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Walid Cheddira quest’anno, in Serie B con il, ha avuto un’impetuosa crescita che lo ha portatoconvocazione ai Mondiali con il Marocco. Nell’ultima partita c’è stato anche l’esordio in Qatar e un paio di occasioni che avrebbero potuto consacrarlo definitivamente. Ma Cheddira è già una stellina ed è normale che possa diventare un pezzo pregiato del mercato. A parlarne a 1 Station Radio è il suo agente, Bruno Di. Di: “Cheddira al? Pure lacerca un vice-Immobile” Didice: “La possibilità di partecipare a una Coppa del mondo offre tanta visibilità. Questo calciatore ha intrapreso un percorso già ...

Corriere dello Sport

... nelle Marche, e che la stessa è riuscita a esportare in almeno un centinaio di scuole... Soddisfatti, stando a quanto riporta ildella Sera , sarebbero gli insegnanti, ma anche gli ...Il Brasile esce nel peggior modo possibile dai Mondiali del Qatar . Raggiunto negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare e battuto poi ai calci di rigore dalla Croazia dell'eroe Livakovic . ... Karsdorp, ecco le tre ipotesi per una soluzione con la Roma Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...L'otto volte campione sulla prestigiosa erba inglese rivela di essere stato fermanto da uno zelante sorvegliante, che gli ha vietato l'ingresso all'All England Club ...